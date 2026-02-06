Российская делегация представила в Бразилии мессенджер Max

Мессенджер Max представили в Бразилии во время визита российской правительственной делегации во главе с Михаилом Мишустиным, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что демонстрация проходила в рамках обсуждения темы суверенного интернета. По словам Решетникова, Max сейчас одно из самых быстрорастущих приложений в мире, а новые функции могут быть интересны иностранным коллегам.

«Развивающийся функционал – это действительно то, что коллегам потенциально может быть интересно», – подчеркнул он.

Министр добавил, что представители профильных министерств планируют обсудить в Бразилии вопросы цифровой и интернет-безопасности, а также другие возможности приложения.