Российская БМПТ «Терминатор» выпустила 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой

Российский БМПТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ у Авдеевки, сообщает РИА Новости.

«Работали с 30-го калибра из БМПТ "Терминатор". Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра, отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим. Расход был 400 снарядов», – указано в сообщении.

Отмечается, что работа производилась ночью, так как в темноте при помощи тепловизорного оборудования легче обнаружить цели — живую силу, укрепления и технику противника.

Ранее РИА Новости цитировал аналитика Дэвида Хамблинга, который признал, что боевая машина поддержки танков «Терминатор» может стать следующей ступенью эволюции бронетехники.