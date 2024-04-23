Российская авиакомпания запустит прямой рейс из Казани в Нальчик

Российская авиакомпания RedWings 4 мая откроет новый рейс из Казани в Нальчик. Полеты будут выполняться один раз в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании.

По субботам вылет из Казани назначен на 8 утра, из Нальчика – на 12.05. А с 26 мая рейс будет выполняться по воскресеньям. Из Казани вылет запланирован в 15.15, из Нальчика – в 19:25.

«Благодаря участию авиакомпании в федеральной программе субсидирования авиаперевозок цены на билеты доступны широкому кругу покупателей», – говорится в сообщении.

Длительность перелета между городами составит около трех часов. Пассажиров будут перевозить на ближнемагистральных самолетах SSJ-100.