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Российская авиакомпания запустит прямой рейс из Казани в Нальчик
Российская авиакомпания RedWings 4 мая откроет новый рейс из Казани в Нальчик. Полеты будут выполняться один раз в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании.
По субботам вылет из Казани назначен на 8 утра, из Нальчика – на 12.05. А с 26 мая рейс будет выполняться по воскресеньям. Из Казани вылет запланирован в 15.15, из Нальчика – в 19:25.
«Благодаря участию авиакомпании в федеральной программе субсидирования авиаперевозок цены на билеты доступны широкому кругу покупателей», – говорится в сообщении.
Длительность перелета между городами составит около трех часов. Пассажиров будут перевозить на ближнемагистральных самолетах SSJ-100.
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