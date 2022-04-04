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Происшествия
4 апреля 2022  20:44

Российская авиация за день поразила 17 военных объектов на Украине

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За день российская боевая авиация поразила 17 военных объектов Украины. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает РИА Новости.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины», — заявил он.

Он уточнил, что в числе объектов два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, оставшиеся 11 целей — опорные пункты и районы сосредоточения ВСУ.

Кроме того, российским ПВО удалось сбить два беспилотника в районе Северодонецка.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля, после обращения глав ДНР и ЛНР за помощью в отражении агрессии Киева.

#спецоперация на Украине #Минобороны
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