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Официальная хроника
1 июня 2022  13:48

Российская авиация уничтожила 29 районов сосредоточения сил и техники ВСУ

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Авиация РФ за последние сутки уничтожила 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 5 пунктов управления, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – приводит слова генерала РИА Новости.

Также Народная милиция ДНР в  своем Telegram-канале сообщила о блокировке одного из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, откуда наносятся удары по Донецку и Ясиноватой.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

 

#спецоперация на Украине
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