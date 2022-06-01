Российская авиация уничтожила 29 районов сосредоточения сил и техники ВСУ

Авиация РФ за последние сутки уничтожила 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 5 пунктов управления, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – приводит слова генерала РИА Новости.

Также Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале сообщила о блокировке одного из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, откуда наносятся удары по Донецку и Ясиноватой.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.