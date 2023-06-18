Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ на купянском направлении

Российская авиация нанесла восемь ударов по скоплению живой силы, вооружений и техники ВСУ на купянском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского сообщает РИА Новости.

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады теробороны», — уточнил военный.

По войскам, вооружению и спецтехнике противника также нанесены ракетные удары из РСЗО «Торнадо-С».

Кроме того, военными вскрыта и уничтожена ДРГ, состоящая из бойцов 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пресечены три попытки ротации на позициях в районе Берестового и Стельмаховки.

Также в районе населенного пункта «Кисловка» противник потерял около взвода, БТР и грузовик. Российские военные применяли минометы «Сани», а также танки Т-72Б3.