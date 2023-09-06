Ударами авиации РФ и артиллерийским огнем в районе Серебрянского лесничества были накрыты боевики бригады «Азов»*, сообщает РИА Новости.

Кроме того, под огонь попали штурмовики 67-й бригады ВСУ. По предварительным данным, потери противника составили порядка 30 человек.

На Краснолиманском направлении у Торского выступа были сорваны две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Российские военные также уничтожили станцию артиллерийской разведки, произведенную на западе.

Кроме того, бомбардировщики Су-34 ударили по командному пункту и двум позициям, где находилась временная дислокация ВСУ у поселков Кировск и Серебрянка.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.