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Российская авиация накрыла бойцов «Азова»* на Краснолиманском направлении
Ударами авиации РФ и артиллерийским огнем в районе Серебрянского лесничества были накрыты боевики бригады «Азов»*, сообщает РИА Новости.
Кроме того, под огонь попали штурмовики 67-й бригады ВСУ. По предварительным данным, потери противника составили порядка 30 человек.
На Краснолиманском направлении у Торского выступа были сорваны две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
Российские военные также уничтожили станцию артиллерийской разведки, произведенную на западе.
Кроме того, бомбардировщики Су-34 ударили по командному пункту и двум позициям, где находилась временная дислокация ВСУ у поселков Кировск и Серебрянка.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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