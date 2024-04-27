Российская ассоциация прибыла в Казань вручить жителю Арска медаль «50 лет с диабетом»

Ради Михаила Филиппова, пенсионера из Арского района Татарстана, собрались сегодня в Казани участники конференции Российской диабетической ассоциации. Деловая программа была определена темой «Актуальные вопросы управления сахарным диабетом», главным же поводом и целью мероприятия стало вручение медали «50 мужественных лет с сахарным диабетом». Ею в торжественной обстановке и был награжден татарстанец.

«Общество должно больше знать о сахарном диабете. Многие впервые с диабетом попадают в больницу с кетоацидозом, потому что вовремя не распознаются первые признаки диабета. И не всегда пациентов удается спасти. Нужно иметь огромное мужество прожить с таким сложным заболеванием и не иметь осложнений», — сказал президент Российской диабетической ассоциации (РДА) Гагик Галстян.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Михаилу Филиппову 70 лет. Занимается пасекой, любит попариться в баньке, а потом иногда и проехаться на велосипеде. С сахарным диабетом первого типа живет уже не то что 50, а 56 лет! Диагноз четырнадцатилетнему мальчишке поставили в далеком 1968 году, когда еще не было ни шприцев-ручек для введения инсулина, ни глюкометров для измерения сахара пациентами здесь и сейчас, ни, тем более, инсулиновых помп.

«Я и раньше 1968 года заболел. Я в школу ходил, до родника, до школы, у речки в хоккей зимой играю — мне все время лунку проколоть надо, чтобы воды напиться. В школе только и ждал перемены, чтобы сходить в туалет и опять же воды напиться (постоянная жажда и частое мочеиспускание являются первыми признаками заболевания — прим. Т-и). Наверное, года с 1966 я страдал этим делом. А из-за чего я всё же жил с этой болячкой? В то время у нас семья была большая — десять человек. Питания не было такого, как сейчас — булки, тортики, пятое-десятое… В основном ел щи, изредка картошку. Хлеб у нас был, честно скажу, врать не буду: зерно пополам с лебедой», — поделился воспоминаниями Михаил Филиппов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Важно, подчеркнула в беседе с корреспондентом «Татар-информа» помощник президента Российской диабетической ассоциации Татьяна Веденяпина, чтобы пациенты видели, что жизнь прожита не зря, что с сахарным диабетом можно и более 50 лет прожить. А врачи должны видеть плоды своего труда: что они действительно помогают и что некоторые пациенты идут очень даже прилично.

«Сахарный диабет — заболевание отвратительное, гадкое, страшное своими осложнениями: отрубленными ногами, отсутствием зрения, когда накоплен багаж плохого сахара, гемодиализом (аппаратом „искусственная почка“ — прим. Т-и)... Конечности не у всех остаются к концу жизни. У того, кто диабет не контролирует, их точно не будет: гангрена и всё прочее... Заболевание страшное. Но есть люди, которые прицельно контролируют свой сахар, и поэтому есть немногочисленные пациенты с сахарным диабетом, которые живут с ним несколько десятков лет», — пояснила Веденяпина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всего около 70 человек в России, Узбекистане, Беларуси и Украине в разное время были отмечены медалью «50 лет с диабетом». Учреждение и вручение этой награды инициировал когда-то известный американский диабетолог Эллиот Джослин, его имя и носила медаль. Первоначально она называлась «Победа», постепенно увеличивался стаж заболевания, при котором ею отмечали пациентов.

«Первую медаль Джослина мы привезли в Россию в 2009 году. Сначала она давалась за 15 лет с сахарным диабетом, потом за 25... А когда-то ведь с первым типом сахарного диабета летальность составляла 90% на протяжении первых двух лет болезни. Потом срок жизни таких пациентов увеличился до четырех лет, потом это заболевание научились лечить и пациенты могли прожить уже 15, 30, 50 лет, а потом и 75 лет. В 2022 году мы вручали последнюю медаль Джослина, которую нам удалось запросить в 2021 году. Теперь мы учредили свою медаль „50 мужественных лет с сахарным диабетом“ в честь человека, не менее достойного, чем Джослин, а для нашей стране, конечно, и более значимого — в честь первого президента Российской диабетической ассоциации Майорова Александра Юрьевича. Это был человек невероятной честности, отзывчивости, дружбы», — рассказал Галстян.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Медаль имени Майорова вручается начиная с этого года. Ее обладателями, помимо Михаила Филиппова, за первые четыре месяца 2024 года стали шесть человек. Одна из них — жительница Набережных Челнов Гульфия Елизарова.

«Сегодня я имею честь вручить седьмую медаль имени Майорова „50 мужественных лет с сахарным диабетом“. Республика Татарстан оказалась невероятной и в том плане, что число медалистов всё увеличивается. Мы очень ждали этого дня. Для нас чрезвычайно важно вручить эту медаль в торжественной обстановке. Александр Юрьевич никогда не вручал медали формально: передайте, закажите посылку… Страна должна знать своих героев», — акцентировал президент Российской диабетической ассоциации.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Конференция РДА «Актуальные вопросы управления сахарным диабетом» стала форумом не только для врачей-эндокринологов, но и для общественных организаций, работающих с диабетиками, и непосредственно для самих пациентов. Участники обсудили современные средства самоконтроля сахара в крови и введения инсулина, организацию эндокринологической службы в Татарстане, управление сердечно-сосудистой прогнозом при сахарном диабете второго типа и ведущую роль обучения больных сахарным диабетом жизни с этим заболеванием.

«Самый низкий поклон моей жене. Глюкометров тогда не было, но она прекрасно по моему состоянию, по моему поведению видела, то ли у меня низкий сахар, то ли у меня высокий сахар. Мы с ней все время были рядом: работали вместе на ферме и были постоянно друг у друга на глазах. Как только что случилось со мной, она увидела, что я пошел ковылять, — она тут как тут», — отметил «медалист» конференции Михаил Филиппов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Слова благодарности он также выразил всем врачам, которые направляют и помогают ему контролировать свою болезнь уже более полувека. Среди них Фарида Валеева, которая была только ординатором, когда Филиппову установили диагноз «сахарный диабет», а теперь — профессор, заведующая кафедрой эндокринологии КГМУ, главный внештатный эндокринолог Минздрава России по Приволжскому округу. А также Индира Урманова, эндокринолог из Арска.