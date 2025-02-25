Российская армия за сутки поразила места производства ударных беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации во время специальной военной операции за сутки поразили места производства ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах», – сообщили в ведомстве.