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Российская армия за ночь уничтожила 46 украинских беспилотников
Российских средства ПВО за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА – над территорией Брянской области, 11 БПЛА – над территорией Курской, семь БПЛА - над территорией Калужской, пять БПЛА – над территорией Тульской, три БПЛА – над территорией Белгородской и два БПЛА – над территорией Воронежской области», – сообщили в ведомстве.
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