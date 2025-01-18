Российская армия за ночь уничтожила 46 украинских беспилотников

Российских средства ПВО за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА – над территорией Брянской области, 11 БПЛА – над территорией Курской, семь БПЛА - над территорией Калужской, пять БПЛА – над территорией Тульской, три БПЛА – над территорией Белгородской и два БПЛА – над территорией Воронежской области», – сообщили в ведомстве.