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Происшествия 5 июля 2023 09:10

Российская армия взяла в плен чемпиона Украины по боксу, воевавшего в «Кракене»*

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Российские бойцы взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, который служит в диверсионном подразделении «Кракен»*, сообщает РИА Новости.

Приходько рассказал, что до службы занимался профессионально боксом, имеет 15-летний опыт. Он уточнил, что пошел служить после возникшего недопонимания с тренером. По словам боксера, в плен он попал на артемовском направлении, когда пошли в наступление из населенного пункта Часов Яр.

«Кракен» — запрещенная в России организация.

#спецоперация на Украине
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