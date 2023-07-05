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Российская армия взяла в плен чемпиона Украины по боксу, воевавшего в «Кракене»*
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Российские бойцы взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, который служит в диверсионном подразделении «Кракен»*, сообщает РИА Новости.
Приходько рассказал, что до службы занимался профессионально боксом, имеет 15-летний опыт. Он уточнил, что пошел служить после возникшего недопонимания с тренером. По словам боксера, в плен он попал на артемовском направлении, когда пошли в наступление из населенного пункта Часов Яр.
«Кракен» — запрещенная в России организация.
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