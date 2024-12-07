Российская армия взяла под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Днепропетровск.

Как сообщает ТАСС, это ключевая трасса в снабжении группировки Вооруженных сил Украины в Красноармейске, поселке Шевченко и некоторых других населенных пунктах к югу от города.

«Это дорога, по которой пока шли колонны техники ВСУ, везли личный состав и вооружение в Красноармейск, Шевченко и окрестные населенные пункты»,— сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что логистика ВСУ в этом районе сильно усложнена.