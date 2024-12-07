Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российская армия взяла под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Днепропетровск.
Как сообщает ТАСС, это ключевая трасса в снабжении группировки Вооруженных сил Украины в Красноармейске, поселке Шевченко и некоторых других населенных пунктах к югу от города.
«Это дорога, по которой пока шли колонны техники ВСУ, везли личный состав и вооружение в Красноармейск, Шевченко и окрестные населенные пункты»,— сообщили в силовых структурах.
Там уточнили, что логистика ВСУ в этом районе сильно усложнена.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»