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СВО 7 декабря 2024 12:14

Российская армия взяла под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Днепропетровск.

Как сообщает ТАСС, это ключевая трасса в снабжении группировки Вооруженных сил Украины в Красноармейске, поселке Шевченко и некоторых других населенных пунктах к югу от города.

«Это дорога, по которой пока шли колонны техники ВСУ, везли личный состав и вооружение в Красноармейск, Шевченко и окрестные населенные пункты»,— сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что логистика ВСУ в этом районе сильно усложнена.

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