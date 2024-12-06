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СВО 6 декабря 2024 12:55

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы в ДНР

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Российские военные освободили населенные пункты Сухие Ялы и Пустынка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы ДНР <...> Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка ДНР», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, ранее в Минобороны заявили об уничтожении шести безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.

#спецоперация
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