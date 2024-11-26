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Российская армия взяла под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области
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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Копанки Харьковской области.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области», - сообщили в Минобороны РФ,
«Татар-информ» рассказывал, что за ночь российские ПВО уничтожили 39 БПЛА над регионами РФ.
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