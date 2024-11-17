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Российская армия взяла под контроль ключевую трассу снабжения ВСУ
Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения Вооруженных сил Украины в Курахово.
Как сообщает ТАСС, украинским военным теперь непросто снабжать свой гарнизон в Курахово, потому что трасса, по которой идет снабжение, находится в зоне поражения нашей артиллерии и беспилотников, под нашим огневым контролем.
Для подвоза боеприпасов и личного состава украинской армии пытаются использовать проселочные дороги, но и они тоже под огневым контролем.
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