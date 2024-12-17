Российская армия вышла на окраины села Сторожевое к югу от Великой Новоселки в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации вышли на окраины села Сторожевое к югу от Великой Новоселки Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимира Рогова.

«От Макаровки и Благодатного в сторону Сторожевого большой участок территории российские войска зачистили от боевиков ВСУ и вышли на южные окраины села Сторожевое», – сказал Рогов.