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Российская армия вышла на окраины села Сторожевое к югу от Великой Новоселки в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации вышли на окраины села Сторожевое к югу от Великой Новоселки Донецкой Народной Республики.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимира Рогова.
«От Макаровки и Благодатного в сторону Сторожевого большой участок территории российские войска зачистили от боевиков ВСУ и вышли на южные окраины села Сторожевое», – сказал Рогов.
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