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СВО 17 декабря 2024 09:31

Российская армия вышла на окраины села Сторожевое к югу от Великой Новоселки в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации вышли на окраины села Сторожевое к югу от Великой Новоселки Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимира Рогова.

«От Макаровки и Благодатного в сторону Сторожевого большой участок территории российские войска зачистили от боевиков ВСУ и вышли на южные окраины села Сторожевое», – сказал Рогов.

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