news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 19 августа 2025 12:53

Российская армия ударила по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжает горючим ВСУ

Читайте нас в
Телеграм

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжает горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — отметили в военном ведомстве.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.

Кроме того, артиллерия, беспилотные и ракетные войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025