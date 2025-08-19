Российская армия ударила по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжает горючим ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжает горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — отметили в военном ведомстве.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.

Кроме того, артиллерия, беспилотные и ракетные войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.