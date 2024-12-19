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Российская армия сбила все ракеты ATACMS, запущенные Украиной по Ростовской области
Вооруженные силы Российской Федерации сбили все ракеты ATACMS и три из четырех ракет Storm Shadow, запущенные Украиной по предприятию в Ростовской области.
Как сообщили в Минобороны РФ, одну ракету удалось отклонить от объекта атаки, повреждения получило техническое строение.
«В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината», – сообщили в ведомстве.
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