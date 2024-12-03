Российские бойцы прорвали оборону подразделений Вооруженных сил Украины у Купянска в Харьковской области и взяли огневой контроль над важным участком трассы.

Как сообщает ТАСС, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что благодаря успешным освободительным действиям нашим военным удалось прорвать оборонительную линию противника северо-западнее Мясютовки и занять более выгодные позиции.

Вооруженные силы Российской Федерации смогли взять под огневой контроль около двух километров трассы Двуречная – Купянск. Этой частью дороги до этого времени активно пользовались украинские боевики.

По словам военного эксперта, украинская армия пытается вернуть контроль над данным участком трассы, потому что она имеет «важное логистическое значение».

Из-за этого Киев перебросил дополнительные силы и средства в районы населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.