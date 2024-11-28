Российская армия поразила живую силу Украины и военные аэродромы

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли противнику поражение в 146 районах.

Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки российская армия поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», - сообщили в ведомстве.