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Российская армия поразила объекты украинской промышленности в ответ на атаку ВСУ
Российская армия поразила объекты украинской промышленности в ответ на атаку ВСУ по Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot», — рассказали в ведомстве.
Как сообщает ТАСС, цели удара достигнуты – все объекты поражены.
В ведомстве отметили, что это ответ на попытку украинских военных атаковать американскими и британскими ракетами предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области.
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