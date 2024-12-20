Российская армия поразила объекты украинской промышленности в ответ на атаку ВСУ по Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, цели удара достигнуты – все объекты поражены.

В ведомстве отметили, что это ответ на попытку украинских военных атаковать американскими и британскими ракетами предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области.