Российская армия поразила место хранения крылатых ракет ВСУ «Фламинго»

Российские военные поразили в течение суток место хранения крылатых ракет ВСУ большой дальности «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились оперативно‑тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Целями стали авиационная техника на украинских военных аэродромах, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также места запуска беспилотных аппаратов дальнего действия.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, уточнили в Минобороны.