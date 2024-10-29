Российская армия полностью освободила город Селидово в ДНР.



«В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ.



Город Селидово находится в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Он расположен на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для ВС РФ открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР.