Российская армия подняла флаг над центром Суджи

Российский флаг наши военные подняли на центральной площади возле здания администрации города Суджи Курской области. Об этом РИА Новости сообщил командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск «Север».

«Сегодня у здания администрации города Суджи были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции», – сказал комбат с позывным «Тьма».