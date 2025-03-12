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СВО 12 марта 2025 11:35

Российская армия подняла флаг над центром Суджи

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Российский флаг наши военные подняли на центральной площади возле здания администрации города Суджи Курской области. Об этом РИА Новости сообщил командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск «Север».

«Сегодня у здания администрации города Суджи были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции», – сказал комбат с позывным «Тьма».

#СВО #флаг россии #российская армия
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