Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российская армия освободила Воздвиженку в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате активных наступательных действий группировки «Центр» населенного пункта Воздвиженка в ДНР. Это село расположено в Покровском (Красноармейском) районе.
В результате боевых действий ВСУ понесли потери до 535 военнослужащих, а также лишились двух бронетранспортеров M113, финского «Pasi», четырех боевых бронированных машин, десяти автомобилей и пяти артиллерийских орудий.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», — сообщили в оборонном ведомстве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»