Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате активных наступательных действий группировки «Центр» населенного пункта Воздвиженка в ДНР. Это село расположено в Покровском (Красноармейском) районе.

В результате боевых действий ВСУ понесли потери до 535 военнослужащих, а также лишились двух бронетранспортеров M113, финского «Pasi», четырех боевых бронированных машин, десяти автомобилей и пяти артиллерийских орудий.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», — сообщили в оборонном ведомстве.