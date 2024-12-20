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СВО 20 декабря 2024 12:26

Российская армия освободила Успеновку и Новопустынку в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Успеновка и Новопустынка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Успеновка Донецкой Народной Республики», – сообщили в ведомстве.

Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Зеленовка Донецкой Народной Республики.

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