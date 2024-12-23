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СВО 23 декабря 2024 12:26

Российская армия освободила Сторожевое на Донбассе

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Вооруженные силы Российской Федерации осовбодили населенный пункт Сторожевое на Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведостве рассказали, что потери украинской армии за сутки составили до 1660 человек.

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