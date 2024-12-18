Российская армия освободила села Старые Терны и Трудовое в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль два села в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики», – сообщили в ведомстве.