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СВО 18 декабря 2024 15:47

Российская армия освободила села Старые Терны и Трудовое в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль два села в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики», – сообщили в ведомстве.

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