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Российская армия освободила поселок Ясная Поляна в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике.
«Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — сообщило Минобороны.
Освобождение поселка стало возможным после взятия Угледара и Пречистовки. Теперь у российской армии есть возможность двигаться дальше на север — к трассе Запорожье — Донецк, чтобы отрезать от снабжения Курахово.
«Татар-информ» рассказывал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением Кругляковки в Харьковской области.
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