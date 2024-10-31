Вооруженные силы Российской Федерации освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике.



«Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — сообщило Минобороны.



Освобождение поселка стало возможным после взятия Угледара и Пречистовки. Теперь у российской армии есть возможность двигаться дальше на север — к трассе Запорожье — Донецк, чтобы отрезать от снабжения Курахово.



«Татар-информ» рассказывал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением Кругляковки в Харьковской области.