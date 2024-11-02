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СВО 2 ноября 2024 13:01

Российская армия освободила поселок Першотравневое

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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Першотравневое в Харьковской области, как сообщили в Минобороны РФ.

«В результате успешных наступательных действий группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Першотравневое Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

Также подразделение группировки войск «Центр» освободили поселок Кураховка в ДНР.

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