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СВО 7 февраля 2025 15:05

Российская армия освободила поселок Дружба в ДНР

Российские военные освободили поселок Дружба в ДНР. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики», — заявили в военном ведомстве. О взятии Крымского Минобороны отчиталось 1 февраля, Барановки — 5 февраля.

Потери противника в зоне ответственности группировки составили: свыше 3720 солдат, как убитых, так и раненых, четыре танка, в том числе немецкий Leopard, 29 бронемашин, среди которых две американские БМП Bradley, также американский бронетранспортер М113 и шведский Viking, 44 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, из которых три являются изделиями западного производства.

#спецоперация #СВО
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