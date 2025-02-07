Российские военные освободили поселок Дружба в ДНР. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики», — заявили в военном ведомстве. О взятии Крымского Минобороны отчиталось 1 февраля, Барановки — 5 февраля.

Потери противника в зоне ответственности группировки составили: свыше 3720 солдат, как убитых, так и раненых, четыре танка, в том числе немецкий Leopard, 29 бронемашин, среди которых две американские БМП Bradley, также американский бронетранспортер М113 и шведский Viking, 44 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, из которых три являются изделиями западного производства.