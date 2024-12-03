Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка в Запорожской области.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня российские бойцы прорвали оборону подразделений Вооруженных сил Украины у Купянска в Харьковской области и взяли под огневой контроль важный участок трассы Двуречная – Купянск.