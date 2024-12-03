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СВО 3 декабря 2024 13:09

Российская армия освободила Новодаровку и Романовку в зоне СВО

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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка в Запорожской области.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня российские бойцы прорвали оборону подразделений Вооруженных сил Украины у Купянска в Харьковской области и взяли под огневой контроль важный участок трассы Двуречная – Купянск.

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