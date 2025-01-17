Российская армия освободила населенный пункт Славянка в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Славянка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что потери украинских войск за неделю составили до 12945 человек, а в плен взято 49 украинских военных.