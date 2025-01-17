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СВО 17 января 2025 15:31

Российская армия освободила населенный пункт Славянка в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Славянка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что потери украинских войск за неделю составили до 12945 человек, а в плен взято 49 украинских военных.

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