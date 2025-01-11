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СВО 11 января 2025 13:08

Российская армия освободила населенный пункт Шевченко в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации свободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что потери Украинской армии за сутки составили до 1400 человек.

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