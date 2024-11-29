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СВО 29 ноября 2024 12:55

Российская армия освободила населенный пункт Раздольное в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Раздольное в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Раздольное Донецкой Народной Республики», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на Курском направлении.

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