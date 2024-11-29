Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Раздольное в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Раздольное Донецкой Народной Республики», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на Курском направлении.