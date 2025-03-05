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СВО 5 марта 2025 14:12

Российская армия освободила населенный пункт Привольное в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Привольное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики», – отметили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что в минувший понедельник Владимир Путин принял в Кремле Раиса Республики Татарстан. Особо были отмечены Владимиром Путиным вовлеченность и большая работа республики по поддержке СВО, а также успехи Татарстана в экономическом развитии.

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