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СВО 25 декабря 2024 16:34

Российская армия освободила населенный пункт Новый Труд в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР. Об этом сообщили Минобороны России.

«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.

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