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СВО 6 января 2025 10:13

Российская армия освободила населенный пункт Курахово

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Курахово. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

Как сообщили в ведомстве, при освобождении Курахово ВСУ потеряли более 12 тысяч человек.

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