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Российская армия освободила населенный пункт Курахово
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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Курахово. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
Как сообщили в ведомстве, при освобождении Курахово ВСУ потеряли более 12 тысяч человек.
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