Российская армия освободила населенный пункт Курахово

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Курахово. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

Как сообщили в ведомстве, при освобождении Курахово ВСУ потеряли более 12 тысяч человек.