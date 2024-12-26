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СВО 26 декабря 2024 13:06

Российская армия освободила населенный пункт Гигант в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что потери украинской армии за сутки составили до 1505 человек.

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