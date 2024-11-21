Российская армия освободила населенный пункт Дальнее в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Дальнее в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что были сбиты 2 крылатые ракеты Storm Shadow.

«Татар-информ» рассказывал, что российская армия взяли под контроль населенный пункт Ильинка на Донбассе.