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Российская армия освободила населенный пункт Дальнее в ДНР
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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Дальнее в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что были сбиты 2 крылатые ракеты Storm Shadow.
«Татар-информ» рассказывал, что российская армия взяли под контроль населенный пункт Ильинка на Донбассе.
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