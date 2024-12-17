Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Украинские войска за сутки потеряли 1625 человек.

«Татар-информ» рассказывал, что в этом году российские силы ПВО сбили 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет АТАCMS, 1 629 реактивных снарядов HIMARS и более 27 тысяч украинских беспилотников.