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СВО 18 января 2025 12:26

Российская армия освободила населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР

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Вооруженые силы Российской Федерации свободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что утром в ответ на обстрелы украинской армии, российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины.

Цели удара достигнуты, все объекты поражены.

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