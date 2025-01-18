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Российская армия освободила населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР
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Вооруженые силы Российской Федерации свободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что утром в ответ на обстрелы украинской армии, российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины.
Цели удара достигнуты, все объекты поражены.
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