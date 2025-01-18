Российская армия освободила населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР

Вооруженые силы Российской Федерации свободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что утром в ответ на обстрелы украинской армии, российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины.

Цели удара достигнуты, все объекты поражены.