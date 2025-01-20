news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
СВО 20 января 2025 12:15

Российская армия освободила населенные пункты Новоегоровку и Шевченко

Скопировать ссылку

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Татар-информ» рассказывал, что российские силы ПВО с 6.00 до 7.00 уничтожили два украинских беспилотника над территорией Татарстана. Об этом сообщает Минобороны РФ.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100