Российская армия освободила населенные пункты Новоегоровку и Шевченко

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Татар-информ» рассказывал, что российские силы ПВО с 6.00 до 7.00 уничтожили два украинских беспилотника над территорией Татарстана. Об этом сообщает Минобороны РФ.