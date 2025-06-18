Российская армия освободила населенные пункты Долгенькое и Новониколаевка

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области», – рассказали в военном ведомстве.

Населенный пункт Долгенькое удалось освободить в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».