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СВО 18 июня 2025 12:12

Российская армия освободила населенные пункты Долгенькое и Новониколаевка

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области», – рассказали в военном ведомстве.

Населенный пункт Долгенькое удалось освободить в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».

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