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Российская армия освободила Каменную Балку в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка.
Как сообщает Минобороны, в результате успешных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили село Кременная Балка Донецкой Народной Республики.
Кременная балка — маленькое село в километре к югу от Цукурино. Отсюда можно развивать наступление на юг, на Новоселидово, все еще удерживаемое противником. От Новоселидово на юг уходит трасса в сторону Курахово. Таким образом, российские военные получат плацдарм для наступления на город с севера.
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