news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 7 ноября 2024 14:10

Российская армия освободила Каменную Балку в ДНР

Скопировать ссылку

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка.

Как сообщает Минобороны, в результате успешных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили село Кременная Балка Донецкой Народной Республики.

Кременная балка — маленькое село в километре к югу от Цукурино. Отсюда можно развивать наступление на юг, на Новоселидово, все еще удерживаемое противником. От Новоселидово на юг уходит трасса в сторону Курахово. Таким образом, российские военные получат плацдарм для наступления на город с севера.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100