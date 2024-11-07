Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка.

Как сообщает Минобороны, в результате успешных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили село Кременная Балка Донецкой Народной Республики.

Кременная балка — маленькое село в километре к югу от Цукурино. Отсюда можно развивать наступление на юг, на Новоселидово, все еще удерживаемое противником. От Новоселидово на юг уходит трасса в сторону Курахово. Таким образом, российские военные получат плацдарм для наступления на город с севера.