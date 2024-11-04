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Российская армия нанесла удар по НЗП, аэродромам и объектам энергетики ВСУ
Вооруженные силы России за сутки нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу ВСУ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах», - сообщили в Минобороны.
Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS , управляемую авиабомбу Hammer французского производства и 42 беспилотника самолетного типа.
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