Российская армия нанесла удар по НЗП, аэродромам и объектам энергетики ВСУ

Вооруженные силы России за сутки нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах», - сообщили в Минобороны.

Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS , управляемую авиабомбу Hammer французского производства и 42 беспилотника самолетного типа.