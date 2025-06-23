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СВО 23 июня 2025 13:08

Российская армия нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины

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Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на понедельник нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины», — отметили в военном ведомстве.

Цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.

Как сообщают РИА Новости, за прошедшую ночь в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу.

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