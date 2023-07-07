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Происшествия 7 июля 2023 17:44

Российская армия начала наступление в районе села Пятихатки Запорожской области

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ВС России пошли в контратаку в районе села Пятихатки в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Владимира Рогова.

«Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении. Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60-70 боевиков», – указано в сообщении.

Отмечается, что отбросить ВСУ от села Пятихатки необходимо, так как с этих позиций противник пытается захватить село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак.

#спецоперация на Украине
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