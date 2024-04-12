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России вернули 23 погибших военнослужащих
Россия получила тела 23 погибших военнослужащих ВС РФ. Украине же вернули тела 99 военных ВСУ. Про данные об обмене сообщили депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и координационный штаб Украины по обращению с военнопленными, пишет РБК.
«23 тела забрали», — доложил спикер, подтвердив информацию и о получении 99 тел Украиной.
В украинском ведомстве также добавили, что 77 возвращенных погибших участвовали в боевых действиях на Донецком направлении, 20 - в Запорожской области, а 2 - в Харьковской.
Ранее, 29 марта, России вернули 29 тел погибших военнослужащих, а Украине - 121.
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