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СВО 12 апреля 2024 15:44

России вернули 23 погибших военнослужащих

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Россия получила тела 23 погибших военнослужащих ВС РФ. Украине же вернули тела 99 военных ВСУ. Про данные об обмене сообщили депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и координационный штаб Украины по обращению с военнопленными, пишет РБК.

«23 тела забрали», — доложил спикер, подтвердив информацию и о получении 99 тел Украиной.

В украинском ведомстве также добавили, что 77 возвращенных погибших участвовали в боевых действиях на Донецком направлении, 20 - в Запорожской области, а 2 - в Харьковской.

Ранее, 29 марта, России вернули 29 тел погибших военнослужащих, а Украине - 121.

#спецоперация #россия и украина #погибшие
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