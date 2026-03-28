В России увеличилась доля женщин-водителей

Среди всех водителей основную часть составляют мужчины, однако в последнее время наблюдается устойчивый тренд увеличения доли женщин-водителей в России. Об этом сообщила главный исследователь потребителей Авито Авто Екатерина Ковалева на региональной дилерской конференции «Высшая передача».

Она отметила, что также наблюдается увеличение числа водителей среди «серебряного поколения». «Этот тренд открывает возможность для разработки специализированных услуг и консультаций», – подчеркнула Ковалева.

Эксперт перечислила основные причины, по которым люди идут покупать себе автомобиль. Среди них:

Замена морально или физически устаревшего транспорта.

Желание приобрести автомобиль с новыми характеристиками.

Повышение класса транспортного средства.

По словам Ковалевой, основными источниками финансирования для покупки нового авто служат средства с продажи старого авто, а также кредиты.

При этом наблюдается резкий переход на онлайн-ресурсы для покупки автомобиля: начиная от поиска информации и площадки, где приобрести машину, до выбора страховых компаний и загрузки договоров купли-продажи.

Стоит отметить, что подержанные автомобили в Приволжском округе покупают в пять раз чаще, нежели новые. Причем в последнее время растут продажи китайских брендов. Такая динамика объясняется очень просто – «китайцы» относительно недавно появились на авторынке России и для продаж в сегменте б/у их пока просто мало.

Однако стоит ожидать, что с каждым годом доля продаж китайских автомобилей в сегменте подержанных авто будет неуклонно увеличиваться.

Тем не менее, несмотря на растущую популярность китайских брендов, значительная часть потребителей остается приверженной традиционным производителям из банального нежелания экспериментировать с новыми авто.